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Постпред России при ЕС встретился с Юнкером 

РИА Новости 1 час назад
Постпред России при ЕС встретился с Юнкером
Фото: РИА Новости
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и постпред России при ЕС Владимир Чижов обсудили на встрече во вторник двусторонние отношения и международные вопросы, включая Украину, сообщила пресс-служба постпредства.
"Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов принял председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на рабочем обеде", — говорится в сообщении постпредства.
В нем отмечается, что "состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений РФ-ЕС и ряду актуальных международных вопросов, в том числе ситуации на Украине и Западных Балканах".
Мандат Юнкера на посту главы ЕК истекает в конце октября. Новым председателем ЕК стала Урсула фон дер Ляйен.
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Европа , Политика , Жан-Клод Юнкер , Владимир Чижов , Еврокомиссия , ЕС
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