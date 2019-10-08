Постпред России при ЕС встретился с Юнкером

"Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов принял председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на рабочем обеде", — говорится в сообщении постпредства.

В нем отмечается, что "состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений РФ-ЕС и ряду актуальных международных вопросов, в том числе ситуации на Украине и Западных Балканах".

Мандат Юнкера на посту главы ЕК истекает в конце октября. Новым председателем ЕК стала Урсула фон дер Ляйен.