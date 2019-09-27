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Переговоры между ЕС и Лондоном по Brexit вновь завершились безрезультатно 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Завершились переговоры между ЕС и Лондоном по Brexit
Фото: РИА Новости
Встреча между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и министром Великобритании по вопросам Brexit Стивеном Баркли, на которой обсуждался вопрос выхода королевства из состава Евросоюза, вновь завершились безрезультатно. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам переговоров.
"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям (в рамках соглашения от 25 ноября — прим. ТАСС)", — отмечается в нем.
Как говорится в документе, Мишель Барнье подчеркнул на встрече с Баркли, что "крайне важно, чтобы соглашение о выходе включало полностью функциональное решение, позволяющее избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить всю островную экономику и целостность единого рынка".
Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем является положение о "бэкстопе" — особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают нынешние предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.
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Комментарии
Европа , В мире , Мишель Барнье , Тереза Мэй , Стивен Баркли , Парламент Великобритании , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Брюссель , Великобритания
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