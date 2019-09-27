Завершились переговоры между ЕС и Лондоном по Brexit

Переговоры между ЕС и Лондоном по Brexit вновь завершились безрезультатно

"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям (в рамках соглашения от 25 ноября — прим. ТАСС)", — отмечается в нем.

Как говорится в документе, Мишель Барнье подчеркнул на встрече с Баркли, что "крайне важно, чтобы соглашение о выходе включало полностью функциональное решение, позволяющее избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить всю островную экономику и целостность единого рынка".

Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем является положение о "бэкстопе" — особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают нынешние предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.