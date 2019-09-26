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Британские депутаты отказались приостановить работу парламента 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
В Британии отказались приостановить работу парламента
Фото: Reuters
Британские депутаты отвергли в четверг предложение правительства приостановить работу парламента на несколько дней на следующей неделе для того, чтобы правящая Консервативная партия могла провести свой съезд. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое вел в прямом эфире парламентский телеканал.
Против предложения проголосовали 306 депутатов, поддержали его 299.
Объявление каникул парламента на время проведения осенью традиционных съездов основных британских политических партий — обычная практика в Соединенном Королевстве. Однако, сегодня ситуация осложняется тем, что премьер-министр Борис Джонсон попытался добиться приостановки работы законодательного органа на пять недель — до середины октября. Это решение было отменено Верховным судом Великобритании, после чего законодатели вернулись к проведению заседаний.
Правительство попыталось добиться технического перерыва для того, чтобы провести свое ежегодное собрание, однако, это ему не удалось. Противники этого предложения усмотрели в нем попытку хоть ненадолго, но отстранить депутатов от определения хода Brexit. Съезд консерваторов планировалось провести в Манчестере с 29 сентября по 2 октября. Теперь в эти планы могут быть внесены коррективы.
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Комментарии1
Европа , В мире , Борис Джонсон , Консервативная партия
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