Водородный самолет испытают в Великобритании

В Великобритании проведут испытания водородного самолета

Министерство транспорта Великобритании выделило финансирование в размере 2,7 миллиона фунтов стерлингов на проведение испытаний водородного самолета. Об этом сообщает Flightglobal.

ZeroAvia строит водородный самолет в рамках проекта HyFlyer, учредителем которого и является Министерство транспорта Великобритании. Планируется, что самолет-демонстратор сможет перевозить до шести пассажиров.

Водородной установкой оборудовали самолет Piper PA-46. Предполагается, что данная инициатива позволит создать безопасный для окружающей среды воздушный транспорт, который будет являться прототипом "транспорта будущего".

Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок. Последние станет возможным устанавливать на пассажирских судах суммарной вместимостью от 10 до 22 человек.