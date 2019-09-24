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ВС Великобритании признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Приостановка работы британского парламента незаконна
Фото: РИА Новости
Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента королевства. Об этом объявила во вторник председатель Верховного суда Бренда Хейл.
"Решение [премьер-министра] было незаконным, лишенным юридической силы", — сказала она, добавив, что это единодушная позиция всех 11 судьей Верховного суда.
Вердикт инстанции, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства Джонсона, которому теперь придется возобновить работу законодательного органа.
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Европа , В мире , Brexit , Борис Джонсон , Великобритания
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