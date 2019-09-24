Приостановка работы британского парламента незаконна

ВС Великобритании признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента королевства. Об этом объявила во вторник председатель Верховного суда Бренда Хейл.

"Решение [премьер-министра] было незаконным, лишенным юридической силы", — сказала она, добавив, что это единодушная позиция всех 11 судьей Верховного суда.

Вердикт инстанции, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства Джонсона, которому теперь придется возобновить работу законодательного органа.