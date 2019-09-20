Белорусам будет проще путешествовать по ЕС

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Белоруссия упростит визовый режим с Евросоюзом 

Вести Экономика + ещё 22 3 часа назад
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Фото: РИА Новости
Власти Белоруссии упростят визовый режим с Евросоюзом, о чем сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.
Решение об упрощении визового режима было принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Представитель белорусского МИД сообщил, что соответствующий документ будет представлять собой соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.
Минск и Евросоюз начали консультации по этим вопросам в 2014 году. Консультации по второму проекту документа завершены, сообщало ранее МВД республики.
В свою очередь, глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба документа должны быть подписаны комплексно.
Посол ЕС в Минске Андреа Викторин в июле сообщала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс Евросоюза. Согласно нововведениям, стоимость шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро.
Предполагается, что после вступления в силу документа об упрощении визового режима цена шенгенской визы для граждан Белоруссии снизится до 35 евро, страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз, а также будет расширено число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно.
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Европа , В мире , СНГ
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