Белорусам будет проще путешествовать по ЕС

Белоруссия упростит визовый режим с Евросоюзом

Власти Белоруссии упростят визовый режим с Евросоюзом, о чем сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

Решение об упрощении визового режима было принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Представитель белорусского МИД сообщил, что соответствующий документ будет представлять собой соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.

Минск и Евросоюз начали консультации по этим вопросам в 2014 году. Консультации по второму проекту документа завершены, сообщало ранее МВД республики.

В свою очередь, глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба документа должны быть подписаны комплексно.

Посол ЕС в Минске Андреа Викторин в июле сообщала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс Евросоюза. Согласно нововведениям, стоимость шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро.

Предполагается, что после вступления в силу документа об упрощении визового режима цена шенгенской визы для граждан Белоруссии снизится до 35 евро, страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз, а также будет расширено число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно.