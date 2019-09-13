Юнкер назвал брексит кульминацией континентальной трагедии

«Тот, кто любит свою страну — а я исхожу из того, что в Великобритании ещё есть патриоты, тот не хотел бы пожелать ей такую судьбу», — цитирует Юнкера радио Deutschlandfunk.

Политик отметил, что не испытывает оптимизма относительно альтернативных вариантов «бэкстопа» — прописанного в проекте договора между королевством и Евросоюзом режима, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления брексита.

Он также добавил, что по его мнению, брексит без сделки приведёт к хаосу.