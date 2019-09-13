Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнкер назвал брексит кульминацией континентальной трагедии 

RT на русском + ещё 1 39 минут назад
Юнкер назвал брексит кульминацией континентальной трагедии
Фото: Reuters
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал запланированный выход Великобритании из ЕС, назвав его кульминацией континентальной трагедии.
«Тот, кто любит свою страну — а я исхожу из того, что в Великобритании ещё есть патриоты, тот не хотел бы пожелать ей такую судьбу», — цитирует Юнкера радио Deutschlandfunk.
Политик отметил, что не испытывает оптимизма относительно альтернативных вариантов «бэкстопа» — прописанного в проекте договора между королевством и Евросоюзом режима, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления брексита.
Он также добавил, что по его мнению, брексит без сделки приведёт к хаосу.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведёт встречу с Юнкером.
Молебен в школе отменили из-за недовольства родителей
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил ситуацию вокруг брексита Эксперт оценил ситуацию вокруг брексита Политолог оценил одобрение Елизаветой II законопроекта об отсрочке брексита Политолог оценил одобрение Елизаветой II законопроекта об отсрочке брексита Правительство Британии обязали обнародовать план брексита без сделки Правительство Британии обязали обнародовать план брексита без сделки
Европа , В мире , Жан-Клод Юнкер , Борис Джонсон , ЕС , Еврокомиссия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь14
Пожар в Петербурге: без света десятки домов
Пожар в Петербурге: без света десятки домов
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе256
Названы условия для саммита «нормандской четверки»
Названы условия для саммита «нормандской четверки»59
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине45
Видео
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
01:27
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
В мире Украина
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
00:38
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
В мире
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение