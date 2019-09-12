В Британии заявили о риске хаоса при Brexit без сделки

Британское правительство подтвердило риск хаоса при Brexit без сделки

Выход Великобритании из состава ЕС без сделки грозит стране дефицитом продуктов питания, медикаментов, топлива, перебоями на границе и массовыми протестами. Об этом говорится в плане подготовки кабмина Соединенного Королевства к "жесткому" Brexit, который был опубликован в среду правительством под давлением оппозиции.

Детали пятистраничного плана под названием Yellowhammer ("Йеллоухаммер") точно совпали с теми, которые опубликовала в конце прошлого месяца газета "Таймс" на основании утечек из правительства королевства. Разница же заключается в том, что тогда британская газета описала этот план как базовый сценарий возможного развития событий, в то время, как в самом документе он назван "наихудшим сценарием".

"Доступность некоторых видов свежей продукции уменьшится. Есть риск того, что паническая скупка приведет к перебоям в продовольственном снабжении", — отмечается в документе.

Особенно сложная ситуация сложится с медицинскими препаратами.

Также правительство опасается, что выход из ЕС без сделки приведет к тому, что грузовики будут пересекать Ла-Манш с задержкой продолжительностью вплоть до двух с половиной дней, а продлиться эта ситуация может до трех месяцев. Помимо этого сложности возникнут у пассажиров, которые будут покидать страны через порты и аэропорты, а в некоторых регионах страны будет ощущаться нехватка топлива.

Относительно возможных беспорядков в документе говорится: "протесты и контрпротесты будут проходить по всей Великобритании и могут поглотить значительные ресурсы полиции. Также может возникнуть рост общественных беспорядков и напряженности в обществе".

O Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй . В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.