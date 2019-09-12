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Британское правительство подтвердило риск хаоса при Brexit без сделки 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
В Британии заявили о риске хаоса при Brexit без сделки
Фото: Reuters
Выход Великобритании из состава ЕС без сделки грозит стране дефицитом продуктов питания, медикаментов, топлива, перебоями на границе и массовыми протестами. Об этом говорится в плане подготовки кабмина Соединенного Королевства к "жесткому" Brexit, который был опубликован в среду правительством под давлением оппозиции.
Детали пятистраничного плана под названием Yellowhammer ("Йеллоухаммер") точно совпали с теми, которые опубликовала в конце прошлого месяца газета "Таймс" на основании утечек из правительства королевства. Разница же заключается в том, что тогда британская газета описала этот план как базовый сценарий возможного развития событий, в то время, как в самом документе он назван "наихудшим сценарием".
"Доступность некоторых видов свежей продукции уменьшится. Есть риск того, что паническая скупка приведет к перебоям в продовольственном снабжении", — отмечается в документе.
Особенно сложная ситуация сложится с медицинскими препаратами.
Также правительство опасается, что выход из ЕС без сделки приведет к тому, что грузовики будут пересекать Ла-Манш с задержкой продолжительностью вплоть до двух с половиной дней, а продлиться эта ситуация может до трех месяцев. Помимо этого сложности возникнут у пассажиров, которые будут покидать страны через порты и аэропорты, а в некоторых регионах страны будет ощущаться нехватка топлива.
Относительно возможных беспорядков в документе говорится: "протесты и контрпротесты будут проходить по всей Великобритании и могут поглотить значительные ресурсы полиции. Также может возникнуть рост общественных беспорядков и напряженности в обществе".
O Brexit
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.
Пришедший на ее смену Борис Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без. Оппозиционные партии при поддержке ряда депутатов правящей Консервативной партии приняли закон, требующий от правительство отсрочить Brexit на три месяца и запрещающий выходить без соглашения. Однако даже несмотря на этот закон Джонсон обещает покинуть ЕС до 31 октября и заверяет, что просить отсрочки не будет.
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Комментарии
Европа , В мире , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Консервативная партия , Газета The Times , Великобритания
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