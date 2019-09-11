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Шотландия признала «ничтожным» решение Джонсона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Шотландия признала «ничтожным» решение Джонсона
Фото: I-Images/Zuma/Global Look Press
Суд в Шотландии признал незаконным решение премьер-министра Британии Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, следует из решения, принятого внутренней палатой cессионного суда региона, отклонившей вердикт, вынесенный на прошлой неделе внешней палатой.
Сессионный суд в Эдинбурге является высшей судебной инстанцией по гражданским делам. Он состоит из двух палат: внешняя фактически является первой инстанцией, внутренняя занимается рассмотрением жалоб на решения внешней.
«Это (приостановка работы парламента) является вопиющим фактом несоблюдения основных стандартов работы органов власти. (У премьер-министра) были две причины приостановить работу парламента: избежать привлечения парламентом к ответу исполнительной власти … и помешать принять законы о Brexit, … а также позволить исполнительной власти продолжать политику выхода из ЕС без соглашения и без вмешательства парламента в этот процесс… Решение (о приостановке работы парламента) было незаконным и, следовательно, ничтожным», — передает РИА «Новости» решение палаты суда.
Британское правительство заявило, что разочаровано решением шотландского суда и будет подавать апелляцию в верховный суд.
«Мы разочарованы сегодняшним решением и подадим апелляцию в верховный суд Британии. Британскому правительству необходимо принять широкую законодательную программу по внутренним вопросам. Приостановка работы парламента является законным и необходимым способом сделать это», — заявил официальный представитель канцелярии правительства.
Напомним, 28 августа глава британского правительства Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября, что существенно снижает шансы депутатов помешать выходу страны из ЕС без соглашения.
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Комментарии
Европа , В мире , Борис Джонсон , ЕС , РИА Новости , Шотландия
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