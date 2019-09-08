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На празднике в Германии прогремел взрыв 

ТК «Звезда» + ещё 6 2 часа назад
На празднике в Германии прогремел взрыв
Фото: ТК «Звезда»
Взрыв могло спровоцировать попадание воды на сковороду, на которой находился горячий жир.
На народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг в результате взрыва пострадали не менее 14 человек. Состояние шести из них врачи оценили как крайне тяжелое.
Людей, которые получили травмы, на вертолетах доставили в клиники в Рурской области и в Кельн.
Как сообщает Focus-online, во Фройденберге на момент инцидента шел дождь, по предварительной информации, взрыв могло спровоцировать попадание воды на сковороду, на которой находился горячий жир. Полицейские сообщили, что о взрыве газа, скорее всего, речь идти не может, сообщает ТАСС.
Backesfest — фестиваль выпечки в Германии, во время него местные пекарни угощают гостей разными видам изделий из хлеба.
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Европа , В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Германия
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