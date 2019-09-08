На празднике в Германии прогремел взрыв

Взрыв могло спровоцировать попадание воды на сковороду, на которой находился горячий жир.

На народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг в результате взрыва пострадали не менее 14 человек. Состояние шести из них врачи оценили как крайне тяжелое.

Людей, которые получили травмы, на вертолетах доставили в клиники в Рурской области и в Кельн.

Как сообщает Focus-online, во Фройденберге на момент инцидента шел дождь, по предварительной информации, взрыв могло спровоцировать попадание воды на сковороду, на которой находился горячий жир. Полицейские сообщили, что о взрыве газа, скорее всего, речь идти не может, сообщает ТАСС.

Backesfest — фестиваль выпечки в Германии, во время него местные пекарни угощают гостей разными видам изделий из хлеба.