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Джонсон пообещал сделать все возможное для выхода Британии из ЕС 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Джонсон пообещал не допустить отсрочки Brexit
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Великобритания покинула Евросоюз не позднее 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он позаботится о том, чтобы отсрочки Brexit не было.
"К сожалению, парламент вчера проголосовал за то, чтобы по сути лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС", — сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение внеочередных выборов в парламент.
Ранее сообщалось, что парламент Британии отверг идею Джонсона о проведении внеочередных выборов.
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Европа , В мире , Борис Джонсон , ЕС , Великобритания
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