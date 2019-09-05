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Евросоюз запретил импорт украинских овощей и фруктов 

Рамблер + ещё 21 11 часов назад
Евросоюз запретил импорт украинских овощей и фруктов
Фото: Lenta.ru
С 1 сентября импортеры фруктов в странах ЕС отказались от закупок яблок, груш, а также помидоров из Украины в связи со вступлением в силу директивы 2019/523. Об этом заявила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).
По данным ассоциации, директива 2019/523 «предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции».
«Учитывая то, что Украина является страной, свободной от этих организмов, потому что случаев их выявление не было, компетентный орган страны уже официально предложил Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако, на данный момент, официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило», — отмечается в сообщении.
По данным экспертов, которые приводятся в сообщении на сайте УПОА, если поставки не будут возобновлены, то потери украинских производителей яблок составят около $ 4-5 млн долларов США или около 15% всей экспортной выручки.
Ранее, по данным RT, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своем Twitter призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.
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Европа , В мире , Конфликты , Украина , Виктор Медведчук , ЕС , Еврокомиссия
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