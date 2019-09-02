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Джонсон против переноса сроков Brexit 

Вести.Ru 14 часов назад
Джонсон против переноса сроков Brexit
Фото: Вести.Ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против очередного переноса сроков выхода страны из Евросоюза.
Как передает «Интерфакс», глава кабинета министров Соединенного Королевства проинформировал мировую общественность о том, что Лондон никогда не будет просить Брюссель об отсрочке.
Так Джонсон отреагировал на требование ряда оппозиционных британских депутатов, выступающих против жесткого варианта Brexit и требующих перенести срок выхода королевства из ЕС на три месяца — до 31 января 2020 года.
По информации телеканал Sky News, если парламент не поддержит политику Джонсона в отношении выхода из Евросоюза, премьер намерен организовать 14 октября досрочные выборы в законодательный орган страны.
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Европа , В мире , Brexit , Борис Джонсон , ЕС , Великобритания
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