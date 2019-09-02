Джонсон против переноса сроков Brexit

Как передает «Интерфакс», глава кабинета министров Соединенного Королевства проинформировал мировую общественность о том, что Лондон никогда не будет просить Брюссель об отсрочке.

Так Джонсон отреагировал на требование ряда оппозиционных британских депутатов, выступающих против жесткого варианта Brexit и требующих перенести срок выхода королевства из ЕС на три месяца — до 31 января 2020 года.

По информации телеканал Sky News, если парламент не поддержит политику Джонсона в отношении выхода из Евросоюза, премьер намерен организовать 14 октября досрочные выборы в законодательный орган страны.