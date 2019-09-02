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Джонсон выступил против проведения досрочных выборов 

RT на русском + ещё 3 59 минут назад
Джонсон выступил против проведения досрочных выборов
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил проведения внеочередных внеочередных выборов, сообщает Sky News.
«Я не хочу выборов, вы не хотите выборов», — сказал премьер.
Выступая перед журналистами, Джонсон заявил, что не допустит сроков продления переговоров с ЕС по вопросу брексита.
Также он призвал депутатов проголосовать против «бессмысленного» откладывания брексита.
Ранее Джонсон предостерёг членов британского парламента от попыток заблокировать согласованный выход страны из Евросоюза 31 октября
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Европа , В мире , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , Sky News , Великобритания
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