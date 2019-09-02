Джонсон выступил против проведения досрочных выборов

«Я не хочу выборов, вы не хотите выборов», — сказал премьер.

Выступая перед журналистами, Джонсон заявил, что не допустит сроков продления переговоров с ЕС по вопросу брексита.

Также он призвал депутатов проголосовать против «бессмысленного» откладывания брексита.