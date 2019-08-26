Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло

Париж готов к Brexit без соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон , при этом он подчеркнул, что сделает все, чтобы этого не произошло.

"Я бы хотел, чтобы мы могли прийти к соглашению. Если его не будет, это будет выход без соглашения — что называется "без сделки" или "жесткий Brexit". Выход без соглашения — мы к нему готовы. Это будет сложно, это плохо, это не то, чего бы я хотел", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 по итогам саммита G7.

Вместе с тем он подчеркнул, что "сделает все, чтобы этого ("жесткого" Brexit) не произошло".

Макрон также отметил, что тема Brexit не обсуждалась на саммите G7 в Биаррице.

Так называемый "жесткий" Brexit, или Brexit без сделки, предполагает, что с момента отделения страны от ЕС к ней перестанет применяться все регулирование Евросоюза. Однако в ЕС существует, к примеру, общий бюджет, планирование которого осуществляется на основе семилетних финансовых планов. Основную часть бюджета ЕС составляют взносы государств союза.

Новый британский премьер Борис Джонсон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз регулярно высказывается против внесения изменений в документ.

Кроме того, накануне Джонсон заявил, что в случае выхода государства из ЕС без соглашения Евросоюз не получит "и никаких юридических обязательств" от страны в размере 39 миллиардов фунтов.