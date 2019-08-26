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Макрон разъяснил визит Роухани во Францию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Роухани, посещавший Биарриц с визитом во время саммита «Большой семерки», был приглашен неправительственными организациями, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Что касается лидера Роухани, он (был) во Франции по приглашению НПО, а не по приглашению председательствующей в G7 страны», — заявил Макрон, передает ТАСС.
В воскресенье сообщалось, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также неожиданно прибыл во французский Биарриц, где на полях саммита G7 провел переговоры с французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».
Большой ажиотаж был вызван тем, что буквально двумя днями ранее Зариф уже проводил переговоры с французскими властями в Париже, обсудив с ними ядерную сделку.
В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней.
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Европа , В мире , Хасан Роухани , Эмманюэль Макрон , Эммануэль Макрон , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Иран , Франция
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