Макрон разъяснил визит Роухани во Францию

«Что касается лидера Роухани, он (был) во Франции по приглашению НПО, а не по приглашению председательствующей в G7 страны», — заявил Макрон, передает ТАСС.

В воскресенье сообщалось, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также неожиданно прибыл во французский Биарриц, где на полях саммита G7 провел переговоры с французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном , передает РИА «Новости».

Большой ажиотаж был вызван тем, что буквально двумя днями ранее Зариф уже проводил переговоры с французскими властями в Париже, обсудив с ними ядерную сделку.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней.