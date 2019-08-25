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СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита «Большой семерки» сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер «отступных», которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.
Как сообщает издание, британский премьер намерен сократить «отступные» на 30 миллиардов фунтов стерлингов в качестве «наказания за тактику ЕС в отношении Brexit». Также газета отмечает, что Лондон может сократить размер отступных и до 7 миллиардов фунтов стерлингов.
Будучи кандидатом на пост главы Консервативной партии Великобритании, экс-глава британского МИД Джонсон заявлял ранее, что не будет выплачивать ЕС «отступные» за Brexit в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) до тех пор, пока не будет согласовано удовлетворяющее Великобританию соглашение.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях «развода». Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в этом договоре были и остаются положения по границе с Ирландией.
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Европа , Brexit , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , МИД , ЕС , Консервативная партия , РИА Новости , Брюссель , Москва , Великобритания
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