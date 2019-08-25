СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit

МОСКВА , 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита «Большой семерки» сообщить лидерам ЕС , что в случае Brexit без сделки размер «отступных», которые Лондон должен выплатить Брюсселю , будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.

Как сообщает издание, британский премьер намерен сократить «отступные» на 30 миллиардов фунтов стерлингов в качестве «наказания за тактику ЕС в отношении Brexit». Также газета отмечает, что Лондон может сократить размер отступных и до 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Будучи кандидатом на пост главы Консервативной партии Великобритании , экс-глава британского МИД Джонсон заявлял ранее, что не будет выплачивать ЕС «отступные» за Brexit в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) до тех пор, пока не будет согласовано удовлетворяющее Великобританию соглашение.