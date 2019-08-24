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Во Франции начался саммит G7 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам хозяина саммита Эммануэля Макрона, главными темами обсуждений станут проблемы экологии, ситуация в Ливии и Сирии, отношения с Ираном и диалог с Россией.
В городке Биарриц на юге Франции начался саммит «Большой семерки». Одним из последних прибыл с супругой американский президент Дональд Трамп.
По словам хозяина саммита Эммануэля Макрона, главными темами обсуждений станут проблемы экологии, ситуация в Ливии и Сирии, отношения с Ираном и диалог с Россией.
Против саммита G7 протестуют как в самом Биаррице — там манифестация собрала девять тысяч человек и прошла спокойно, так и в Париже. Во французской столице на улицы традиционно вышли «желтые жилеты», которые в этом году не пропустили еще ни одной субботы. Пока что акция проходит без серьезных инцидентов.
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Европа , В мире , Дональд Трамп , Биарриц , Иран , Ливия , Сирия , Франция
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