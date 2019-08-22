Маас: Германия выступает против «жёсткого» брексита

«Мы очень серьёзно воспринимаем это. Но, честно говоря, оценка наша такова, что для нас не решающе, кто остановит «жёсткий» выход — парламент или правительство. Мы хотим, чтобы этого не произошло и всё», — цитирует РИА Новости Мааса.

При этом он подчеркнул, что «в Европейском союзе нет готовности ещё раз возобновлять переговоры по уже готовому документу-соглашению».

«Мы подчёркиваем, что если правительство Великобритании хочет пойти на риск «жёсткого» выхода (из ЕС), мы готовы к этому», — добавил дипломат.

Ранее Джонсон заявил о необходимости добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами ЕС после брексита.