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«Жесткий» Brexit поддержали треть британцев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более трети жителей Великобритании (34%) согласились с планами премьер-министра Бориса Джонсона во что бы то ни стало осуществить Brexit не позднее 31 октября, свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные газетой The Independent.
При этом 49% участников опроса заявили, что правительству Джонсона следует попросить ЕС о новой отсрочке Brexit, провести новый референдум или вовсе отказаться от планов вывести Великобританию из Евросоюза, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что по инициативе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона власти страны готовятся к выходу из состава Европейского союза по «жесткому» сценарию — без заключения соглашения с Брюсселем.
Джонсон обещал в любом случае вывести страну из Евросоюза к 31 октября. Он подчеркивал, что если Евросоюз не согласится изменить сделку по Brexit, Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения.
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Европа , В мире , Борис Джонсон , ЕС , The Independent , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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