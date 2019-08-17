«Жесткий» Brexit поддержали треть британцев

Более трети жителей Великобритании (34%) согласились с планами премьер-министра Бориса Джонсона во что бы то ни стало осуществить Brexit не позднее 31 октября, свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные газетой The Independent.

При этом 49% участников опроса заявили, что правительству Джонсона следует попросить ЕС о новой отсрочке Brexit, провести новый референдум или вовсе отказаться от планов вывести Великобританию из Евросоюза, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по инициативе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона власти страны готовятся к выходу из состава Европейского союза по «жесткому» сценарию — без заключения соглашения с Брюсселем.

Джонсон обещал в любом случае вывести страну из Евросоюза к 31 октября. Он подчеркивал, что если Евросоюз не согласится изменить сделку по Brexit, Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения.