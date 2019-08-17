Меркель оценила вклад Венгрии в объединении Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт федерального правительства страны.

По ее словам, действия Венгрии в августе 1989 года поспособствовали объединению ГДР и ФРГ.

Она также отметила, что именно Венгрия в тот год открыла границы и таким образом у восточных немцев появилась возможность уехать через эту страну в Австрию. Канцлер напомнила, что 19 августа 1989 года на Запад бежали 700 граждан ГДР.

Меркель подчеркнула. что в жизни немцев произошли изменения в лучшую сторону после падения Берлинской стены.