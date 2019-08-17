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Меркель оценила вклад Венгрии в объединении Германии 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт федерального правительства страны.
По ее словам, действия Венгрии в августе 1989 года поспособствовали объединению ГДР и ФРГ.
Она также отметила, что именно Венгрия в тот год открыла границы и таким образом у восточных немцев появилась возможность уехать через эту страну в Австрию. Канцлер напомнила, что 19 августа 1989 года на Запад бежали 700 граждан ГДР.
Меркель подчеркнула. что в жизни немцев произошли изменения в лучшую сторону после падения Берлинской стены.
Ранее вице-председатель бундестага рассказал о роли России в объединении Германии.
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Европа , В мире , Ангела Меркель , Бундестаг , Венгрия , Германия
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