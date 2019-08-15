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Джонсон провёл телефонный разговор со Столтенбергом 

RT на русском + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили международную обстановку и договорились продолжать сотрудничество для противостояния общим угрозам.
Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.
«И премьер-министр, и генеральный секретарь согласились с тем, что партнёры по НАТО в будущем должны продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам», — отмечается в пресс-релизе.
В ходе беседы, которая состоялась по инициативе главы Североатлантического альянса, стороны затронули развитие НАТО, войну в Афганистане, приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, а также прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее Джонсон по итогам переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о важности заключения торговой сделки со странами Евросоюза и США после выхода Британии из ЕС.
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Комментарии
Европа , В мире , Борис Джонсон , Джон Болтон , Йенс Столтенберг , ЕС , НАТО , Великобритания
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