Меркель заявила о вине России в разрыве ДРСМД

Ангела Меркель. Россия «дала повод» для разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), члены НАТО собираются ответить на это нарушение в системе контроля над вооружениями, заявила канцлер ФРГ

«Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть (системы) ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы», — передает ее слова РИА «Новости».

Меркель заявила, что альянс «найдет общий ответ» на расторжение ДРСМД, о чем ранее говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Берлин является частью НАТО и будет вести себя в этой связи как партнер по НАТО», — сказала канцлер.

2 августа ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из договора. США называли причиной разрыва договора разработку Россией якобы запрещенной ракеты, однако отказались изучить ее по предложению Москвы.

Россия заявляла, что намерена зеркально отвечать на размещение американцами запрещенных ракет.