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Меркель подтвердила, что не намерена после 2021 года заниматься политикой 

ТАСС + ещё 9 20 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не намерена заниматься активной политической деятельностью. Об этом она заявила во вторник на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере ФРГ. Трансляция велась на сайте издания.
"Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов, — сказала Меркель. — Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду".
Меркель отметила, что не собирается делать это и на уровне ЕС. "Все посты там [в ЕС] уже только что были распределены", — заметила канцлер под смех присутствовавших.
В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца — до 2021 года.
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Европа , В мире , Ангела Меркель , Бундестаг , ЕС , Германия
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