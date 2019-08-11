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Елизавета II разочаровалась из-за неумения британских политиков управлять страной 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Королева Великобритании Елизавета II разочарована в том, что нынешний политический класс «не способен управлять» страной, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Издание отмечает, что это «самые острые» заявления со стороны королевы за 67 лет правления. Утверждается, что монарх раздражен «взрывными политическими последствиями» референдума по Brexit и последующим расколом в стране и парламенте, передает RT.
Впервые мнением о британских политиках Елизавета II поделилась на частном мероприятии вскоре после отставки премьера Дэвида Кэмерона. Однако с тех пор ее недовольство только укреплялось.
«Я думаю, что она по-настоящему встревожена. Я слышал, как она говорила о своем разочаровании нынешним политическим классом и его неспособности правильно управлять», — рассказал The Sunday Times высокопоставленный источник.
По его словам, Елизавета II выразила «свое раздражение и досаду» в связи с качеством политического руководства Британии.
О ее отношении к политическому классу стало известно на фоне заявления премьера Бориса Джонсона о том, что он откажется покинуть свой пост, если палата общин вынесет ему вотум недоверия. Британия в результате этого шага может погрузиться в «крупнейший конституционный кризис со времен гражданской войны», считает издание.
Канцлер казначейства в теневом кабинете Джон Макдоннелл пообещал, что в случае, если парламент не поддержит правительство Джонсона, то лидер лейбористов Джереми Корбин «на такси» отправится в Букингемский дворец и объявит о готовности партии взять власть в свои руки. Таким образом, пишет издание, противники Brexit в палате общин, судя по всему, планируют «впутать» 93-летнюю королеву в «разрастающийся кризис».
Если ситуация обострится, то член правительства Марк Седвилл собирается написать формальное письмо лидерам партий и ведущим парламентариям с просьбой не вовлекать Елизавету II в Brexit.
Напомним, Борис Джонсон официально вступил в полномочия премьера страны в конце июля.
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Европа , В мире , Борис Джонсон , Елизавета II , Марк Седвилл , Джереми Корбин , Дэвид Кэмерон , Лейбористская партия , Sunday Times , Великобритания
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