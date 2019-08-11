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Британские политики разочаровали королеву 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Королева Британии заявила, что разочарована политиками страны, запутавшимися в Brexit.
Британская пресса со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила, что Елизавета II выразила недовольство британскими политиками и их «неспособностью грамотно управлять страной».
Официально 93-летняя королева остается нейтральной, однако своим помощникам она заявила, что разочарована нынешними элитами.
«Ее Величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу качеств нашего политического руководства, и это разочарование только нарастает», — сказал один из помощников, пишет Daily Mail.
Королевские помощники были удивлены ее тоном. Они говорят, что королева «действительно встревожена» состоянием британской политики.
Королева Великобритании многие десятки лет не участвовала в реальной политике, выполняя представительские функции. Однако в последние месяцы политики не могут прийти к единому решению по поводу Брексит. Премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что 31 октября страна покинет ЕС, невзирая ни на что, без всяких дополнительных соглашений с Брюсселем.
Проевропейские депутаты говорят, что у королевы не будет иного выбора, кроме как уволить Джонсона, если палата общин выскажет ему недоверие, а он откажется уйти добровольно.
И «брекситеры», и их противники угрожают использовать беспрецедентные меры, чтобы добиться своего.
Напомним, в 2016 году большинство британцев на референдуме проголосовало за выход из ЕС.
Комментарии3
Европа , В мире , Борис Джонсон , Елизавета II , ЕС
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