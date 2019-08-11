Британские политики разочаровали королеву

Королева Британии заявила, что разочарована политиками страны, запутавшимися в Brexit.

Британская пресса со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила, что Елизавета II выразила недовольство британскими политиками и их «неспособностью грамотно управлять страной».

Официально 93-летняя королева остается нейтральной, однако своим помощникам она заявила, что разочарована нынешними элитами.

«Ее Величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу качеств нашего политического руководства, и это разочарование только нарастает», — сказал один из помощников, пишет Daily Mail.

Королевские помощники были удивлены ее тоном. Они говорят, что королева «действительно встревожена» состоянием британской политики.

Королева Великобритании многие десятки лет не участвовала в реальной политике, выполняя представительские функции. Однако в последние месяцы политики не могут прийти к единому решению по поводу Брексит. Премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что 31 октября страна покинет ЕС , невзирая ни на что, без всяких дополнительных соглашений с Брюсселем.

Проевропейские депутаты говорят, что у королевы не будет иного выбора, кроме как уволить Джонсона, если палата общин выскажет ему недоверие, а он откажется уйти добровольно.

И «брекситеры», и их противники угрожают использовать беспрецедентные меры, чтобы добиться своего.

Напомним, в 2016 году большинство британцев на референдуме проголосовало за выход из ЕС.