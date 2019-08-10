«Желтые жилеты» снова вышли на акцию в Париже

В Париже проходит очередная акция сторонников движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что с утра протестующие собираются у станции метро Villiers в XVII округе Парижа.

Уточняется, что участников акции скандируют слоганы "Мы здесь, Эммануэль Макрон ". Обстановка на акции спокойная.

Кроме того, участники начали движение в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа. Правоохранители избирательно производят досмотр людей.

Заявляется, что столкновений с полицией зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что задержан лидер "желтых жилетов" в Париже.