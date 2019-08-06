Британия собралась создать альянс против Ирана и России

После Brexit Лондон намерен создать новый альянс против Ирана России , заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Канаду и Рааб в ближайшее время намерен посетить США Мексику . Он заявил, что стремится к активизации «экономических отношений с неевропейскими партнерами», передает ТАСС.

Лондон сейчас собирается подготовить быстрое заключение торговых сделок после Brexit.

Кроме того, министр выразил желание сформировать «более сильный альянс для защиты международного правопорядка». Объединение должно стать реакцией на «угрожающее поведение Ирана, дестабилизирующие действия России в Европе».

Также члены альянса, по замыслу Лондона, должны противостоять «терроризму и изменению климата».

Напомним, Британия с восторгом отнеслась к новым антироссийским санкциям США.