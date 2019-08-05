Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде в страну 

Российская Газета 1 час назад
Фото: istockphoto.com
Польша все чаще стала отказывать украинским гражданам во въезде в страну. Количество отказов за первую половину 2019 года, несмотря на действующий уже на протяжении двух лет безвизовый режим, достигло 28 тысяч человек, говорится в публикации Страна.ua.
На этом фоне в Польшу в указанный период времени прибыло, по данным Управления по делам иностранцев этой страны, только 19,4 тысячи украинцев. Кроме того, по данным Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex), Украина занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС и Шенгенской зоны.
Главная причина роста отказов во въезде трудовым мигрантам с Украины — ужесточение контроля на границе польскими пограничниками и таможенниками, которые отсеивают трудовых мигрантов — "заробитчан", имеющих неполный или содержащий грубые нарушения правил пакет документов для въезда в Польшу. Там сейчас трудятся, в основном на второсортных работах — уборщика, мусорщика, сборщика овощей и фруктов и других, по данным некоторых СМИ, около полутора миллионов украинских граждан. Их количество возросло с 300 тысяч в пять раз за последние пять лет. Впрочем, данная цифра может оказаться преувеличенной. В Нацбанке Польши, на данные которого ссылается Корреспондент.net, сообщили, что в этой стране в настоящее время трудится около 800 тысяч украинцев.
Вторая основная причина, по которой отсеиваются украинцы — недостаток средств для пребывания в Польше. Некоторые желающие имеют при себе всего несколько сот евро, что хватить для максимум двухнедельного пребывания в этой стране-члене ЕС. Для въезда в Польшу, по словам очевидцев, теперь требуется не менее 500 евро, а также бронь отеля, где намерен остановиться приезжий. Бумага "от товарища или бывшего соседа" уже не действует на границе.
Кроме того, на польской стороне границе в последнее время стали значительно жестче относиться к украинцам, устраивая длительные и усиленные проверки как автомобилистов, так и пассажиров поездов. "Это очень унизительно, чувствуешь себя человеком не то, что второго, а пятого сорта. И смотрел пограничник с каким-то презрением", — признался изданию один украинец, которого развернули на границе.
По данным источников, польским "служивым" дан приказ отсеивать всех подозрительных лиц с Украины. Кроме того, многие из тех украинцев, кто направляется в соседнюю страну, рассматривают Польшу, как транзитный пункт с целью последующей переправки в Западную Европу. И их количество в ближайшее время может увеличиться. Дело в том, что с 2020 года в Германии открывается свободный рынок труда, который может спровоцировать отток украинских рабочих из Польши и эта страна может потерять каждого четвертого трудового мигранта.
Российская Газета: последние новости
Столтенберг: Без расширения НАТО должна была прекратить существование Джонсон отказывается от контактов без уступок со стороны Еврокомиссии Великобритания в полтора раза увеличила фонд на Brexit без сделки
Комментарии
Европа , В мире , ЕС , Frontex , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Берлин ответил Москве на обвинения во вмешательстве162
В Киеве заявили о невозможности объявить итоги выборов3
Пресс-служба Зеленского угодила в скандал19
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом62
Пока вы не уснули: Токио требует встречи с Путиным25
Видео
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
01:10
Чеченский Халк погонял московских выпивох
Общество
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Яхта, квартиры и роялти: что Токарев оставил наследникам
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение