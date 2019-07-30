«Хвастливые обещания»: Шотландия не верит в Brexit Джонсона

Борис Джонсон посетил Шотландию , где встретился с первым министром страны Николой Стерджен. Новый премьер не был встречен с теплом — в регионе серьезно обеспокоены его готовностью разорвать отношения с Евросоюзом без сделки. Шотландия и Северная Ирландия в ходе референдума 2016 года высказались против Brexit, перспектива «жесткого» выхода еще больше удручает жителей этих стран. Стремление Джонсона покинуть ЕС может побудить шотландцев покинуть Британию.

В качестве первых визитов Борис Джонсон выбрал Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс. 29 июля он посетил Эдинбург , где встретился с первым министром Шотландии Николой Стерджен.

На фоне надвигающегося «жесткого» Brexit новому премьеру действительно стоит уделить больше внимания именно этим регионам. После того, как Британия выйдет из Евросоюза без сделки, Северная Ирландия и Шотландия могут выйти из состава страны. Готовность нового премьера отказаться от соглашения вызывает у этих членов Соединенного Королевства огромные опасения.

Шотландцы не оказали Джонсону теплого приема — политик был освистан толпой в Эдинбурге. При этом премьер-министр прибыл в страну не с пустыми руками — он пообещал шотландцам «светлое будущее после Brexit» и объявил о выделении £300 млн ($366,9 млн) на проекты по развитию взаимосвязей между местными властями и бизнесом.

Однако Никола Стерджен не скрывала своей неприязни к Джонсону и его стратегии по выходу из Евросоюза. Заверений премьер-министра в том, что ему удастся заключить новую сделку с ЕС, оказалось недостаточно для симпатии со стороны шотландского лидера.

«После моей беседы с Борисом Джонсоном я могу сказать, что за лукавыми и хвастливыми обещаниями скрывается правительство, которое опасно. Путь, по которому оно следует, опасен для Шотландии и всего Соединенного Королевства», — сказала Стерджен.

Главным же заявлением министра стало ее обещание, что шотландский парламент продолжит обсуждать пути к независимости, когда вернется из отпуска, учитывая новые обстоятельства, вызванные Brexit. В частности, Стерджен подняла вопрос проведения нового референдума об отделении от Великобритании. Борис Джонсон ответил, что причин для этого нет.

Чтобы успокоить Северную Ирландию и Шотландию, новый премьер-министр продолжает настаивать на том, что ему удастся заключить новую сделку с Евросоюзом и «жесткий» Brexit не является приоритетом правительства.

В то же время правительство Джонсона уже начало подготовку к выходу из ЕС без сделки, о чем заявили сразу два новых министра. Сам же премьер намерен провести рекламную кампанию «жесткого» Brexit, и только она обойдется не менее чем в 100 млн фунтов (более $120 млн).

Глава министерства финансов Великобритании Саджид Джавид в своем твиттере рассказал о том, что попросил ведомство «немедленно ускорить подготовку к Brexit без сделки».

Более тревожное заявление поступило от координатора подготовительной работы правительства к Brexit без соглашения Майкла Гоува

«Мы все еще надеемся, что они передумают, но мы должны исходить из предположения, что этого не произойдет… «No deal» («Без сделки» — англ.) — сейчас очень реальная перспектива, и мы должны убедиться, что мы готовы».

Сам же Джонсон пытается подготовиться к «жесткому» Brexit, не допуская при этом паники среди британцев. Комментируя заявление Гоува, премьер сообщил, что «абсолютно» не согласен с его позицией: «Я предполагаю, что мы можем заключить новую сделку, мы стремимся к новой сделке».

Евросоюз, впрочем, задачу Джонсону не облегчает. После того, как политик занял пост премьера, о недопустимости изменения соглашения заявили председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер , представитель Еврокомиссии Мина Андреева и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Несмотря на это, Борис Джонсон все еще полон уверенности и оптимизма.

«Что я хочу сделать, так это абсолютно четко дать понять, что «бэкстоп» мертв, и что его нужно изъять [из соглашения с ЕС], — сказал политик Sky News в ходе своего визита в Эдинбург. — Это послание я направляю своим европейским друзьям, и я весьма уверен в том, что мы этого достигнем».

Именно пункт соглашения о механизме ирландского «бэкстопа» оказался принципиальным и для Брюсселя, и для Лондона.

Сейчас граница между Ирландией и Северной Ирландией прозрачна. Она не мешает передвижению людей, товаров и услуг. Все-таки за 20 лет относительного мира остров Ирландия превратился в единое экономическое образование. Однако выход Соединенного Королевства из таможенного союза предполагает превращение границы из практически формальной в реальную.

В соглашении прописано, что после выхода Британии Северная Ирландия останется в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, пока Лондон и Брюссель не согласуют иной способ сохранения прозрачной границы. До тех пор, таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.

В Британии серьезно обеспокоены, что Брюссель будет намеренно тянуть время с поиском решения, чтобы сохранять Северную Ирландию под своим влиянием. В результате этих манипуляций Великобритания, вышедшая из состава ЕС, попадет в зависимость от союза.

При этом Brexit без сделки приведет к появлению физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, что может вновь поднять проблему сепаратизма. Против этого выступает как Лондон, так и Брюссель.

Борис Джонсон уже пообещал, что не допустит появления жесткой границы, правда, конкретных мер он так и не представил. Из Ирландии тем временем звучат тревожные для британского премьера заявления.

«Соглашение страстной пятницы (1998 года) и система европейских законов позволили достичь мира в Ольстере, устранить противоречия, имевшиеся между двумя (католической и протестантской) общинами. Brexit фундаментально изменит эту ситуацию, и, разумеется, люди задумаются о будущем», — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар 26 июля на конференции «Глобальный кризис» в Глентис.

На кого рассчитаны подобные заявления — неизвестно. Возможно, Варадкар пытается таким образом воздействовать на Джонсона, чтобы он задумался о последствиях «жесткого» Brexit. Из всех членов ЕС именно Ирландия пострадает больше от реализации подобного сценария. Отсутствие соглашения с Британией будет стоить Дублину 6,5 млрд евро.

Однако не исключено, что ирландский премьер посылает сигналы не Джонсону, а своим соседям.

«Североирландцы должны будут покинуть Евросоюз в составе Соединенного Королевства, несмотря на то, что в большинстве своем они голосовали против Brexit на референдуме 2016 года, — говорил Лео Варадкар. — Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова».

Заявления ирландского лидера могут найти отклик — подавляющее большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. То есть жителям этих регионов вовсе не был нужен Brexit, тем более ценой затяжного политического кризиса и удара по экономике, к которым и приведет выход из Евросоюза без соглашения.

Правящая Шотландская национальная партия уже поднимали вопрос независимости в 2014 году. Однако тогда в ходе референдума 55% жителей страны высказались против самостоятельности Эдинбурга.

Спустя два года, когда Британия решила выйти из ЕС, несмотря на волю шотландцев, правительство вновь начало поднимать этот вопрос. Тереза Мэй , однако, обещала, что интересы Шотландии и Северной Ирландии не пострадают, благодаря ее соглашению. Кроме того, она категорически отвергала возможность проведения нового референдума по этому вопросу.

Теперь же, когда к власти пришел Борис Джонсон, готовый не заключать вообще никакой сделки, национальной партии Шотландии выпал новый шанс. Никола Стерджен намерена организовать новый референдум о независимости до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

29 мая 2019 года правительство Шотландии опубликовало законопроект о проведении голосования о независимости от Великобритании. Если в 2014 году жители региона отвечали на вопрос: «Должна ли Шотландия стать независимой страной?», то на этот раз Национальная партия выступит с новым предложением.

Как заявила Стерджен, повторный референдум позволит жителям сделать выбор между тем, чтобы остаться «европейской нацией» или стать государством, которому «навязали Brexit».

Приход к власти Бориса Джонсона играет на руку шотландским националистам — его готовность к радикальным мерам они могут использовать как главный козырь в агитации за независимость. Примеру Шотландии может последовать и Северная Ирландия, которой не нужны неудобства от появления фактической границы с Ирландией, откуда уже звучат призывы к объединению.