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Spiegel обозвал Джонсона светловолосым бульдозером 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: © REUTERS / Toby Melville/ РИА Новости
Новый британский премьер Борис Джонсон делает ставку на конфронтацию: его кабинет полон сторонников жесткой линии по Brexit, угроз в адрес Брюсселя и выпадов против оппозиции. Spiegel задается вопросом, что собирается делать премьер-министр Соединенного Королевства.
Как отмечается, в прошлом было принято привлекать к управлению страной и критиков, однако Джонсон избавился от всех противников в правительстве — 11 человек уволил, шесть ушли добровольно. Среди них оказались проевропейские политики или те, кто поддерживал противника Джонсона в борьбе за кресло премьера Джереми Ханта. Сам Хант ушел в отставку, когда новый премьер захотел сделать из него не главу МИДа, а главу военного ведомства.
Журнал сравнивает пришедших к власти политиков с диверсионно-разведывательной группой Brexit — еще до референдума в 2016 году они участвовали в кампании "Vote Leave" за выход из Евросоюза. На первый взгляд намерения Джонсона очевидны: он стремится излучать как можно больше решимости любой ценой покинуть Евросоюз до 31 октября. Его цель заключается в том, чтобы ЕС вернулся за стол переговоров и пошел на уступки. При этом он может угрожать "жестким" Brexit, но идет на риск, поскольку его угрозы могут счесть блефом. В настоящий момент ясно, что британцам предстоят дальнейшие недели и месяцы хаоса.
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Комментарии
Европа , В мире , Brexit , Борис Джонсон , Министерство обороны , МИД , ЕС , Spiegel , Брюссель , Великобритания
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