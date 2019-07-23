Brexit по-жесткому: куда Джонсон поведет Великобританию

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон стал 77-м премьер-министром Соединенного Королевства. Победителя предвыборной гонки выбирали все члены Консервативной партии — около 160 тысяч. Джонсон набрал 92 153 голоса, а его соперник — нынешний министр иностранных дел Джереми Хант — получил 46 656 голосов. Явка избирателей среди членов тори по всей Великобритании составила 87,4%.

Джонсон поблагодарил своего соперника, уходящую с должности премьер-министра Терезу Мэй и членов тори за «необычайную честь и привилегию», которую ему предоставили.

«Я знаю, что вокруг будут люди, которые будут сомневаться в мудрости вашего решения, — сказал он. — Здесь могут даже быть некоторые люди, которые все еще задаются вопросом, что они сделали».

Стоит отметить, что выборы нового премьера не отличались особой интригой. Борис Джонсон смог заручиться весомой поддержкой депутатов-консерваторов еще в первом туре предвыборной гонки. Тогда за него проголосовали 114 членов партии из 313 (участвовали только депутаты-тори). Второе место досталось Джереми Ханту, он получил 43 голоса.

Столь большой отрыв Джонсон сохранял на трех следующих этапах голосования, а в финале британские букмекеры оценивали вероятность победы Ханта лишь в 1%.

Теперь во главе правительства Соединенного Королевства стоит убежденный евроскептик. Джонсон также знаменит своими противоречивыми и яркими высказываниями. Например, перед референдумом в Лондоне он сравнивал цели ЕС с целями Гитлера и Наполеона.

При этом, в отличие от своей предшественницы, он с самого начала выступал за выход Британии из состава Евросоюза.

Неудивительно, что в ЕС политик заработал репутацию слишком радикального евроскептика и популиста. Основания для этого действительно существуют: Джонсон сделал себе имя, еще будучи журналистом, критиковавшим Европейский союз.

Борису Джонсону прочили пост премьера еще во время предвыборной гонки 2016 года. Тогда внутри Консервативной партии началась кампания «Останови Бориса». Майкл Гоув был соратником и правой рукой Джонсона. В день, когда Гоув объявил о своем участии в борьбе за пост премьера, Борис Джонсон неожиданно для всех снял свою кандидатуру.

Теперь же ему предстоит завершить процесс выхода Британии из ЕС. Причем препятствий на пути у нового премьер-министра достаточно много.

Сам Джонсон твердо намерен завершить Brexit 31 октября, со сделкой или без нее. Новый премьер убежден: чтобы переговоры были успешными, нужно быть готовым уйти.

«Брюссель удастся убедить на сделку, только если мы проявим волю и мужество и покажем, что готовы уйти и без нее», — говорил Джонсон.

Однако в первую очередь политик намерен провести новый этап переговоров с Брюсселем и внести изменения в сделку, которую заключила с Евросоюзом Тереза Мэй.

Основным поводом для недовольства членов палаты общин стал механизм ирландского «бэкстоп», прописанный в соглашении с Брюсселем.

Этот пункт соглашения предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Однако это должно продлиться до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Дедлайн обозначен до 1 июля 2020 года, при этом срок может быть и продлен, если решение так и не будет найдено. Пока стороны не придут к согласованию этого вопроса, таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.

Впрочем, какие именно изменения намерен внести Джонсон, пока неизвестно. Однако шансов на то, что Евросоюз согласится вести какие-либо переговоры о пересмотре соглашения, практически нет. В Брюсселе уже ясно дали понять, что не будут вносить изменения в сделку, единственное, на что может рассчитывать Лондон — это очередная отсрочка, которая Джонсону не нужна.

Столь категорическая позиция политика, ставшая поводом для опасений депутатов-тори в 2016 году, сегодня оказалась его главным преимуществом. Палата общин уже трижды отвергла сделку Терезы Мэй, тем самым продемонстрировав, что не может пойти на обозначенные условия. При этом Евросоюз достаточно твердо стоит на своей позиции. Стоит также отметить, что в Брюсселе фигура Джонсона вызывает раздражение, а его дипломатические способности не раз подвергались сомнениям. Политик неоднократно позволял себе резкие высказывания, выходящие за рамки политической вежливости.

При этом «коронация» Джонсона будет проходить на фоне сразу нескольких отставок. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд уже заявил, что планирует покинуть пост в случае победы Джонсона. Глава минфина не согласен с тем, что Лондон может покинуть ЕС 31 октября без сделки.

Его примеру также готовы последовать министр юстиции Дэвид Гок и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, который также претендовал на пост премьер-министра.

Тем не менее, в условиях затянувшегося политического кризиса депутаты-консерваторы предпочли доверить судьбу Brexit решительному политику, каким и является Джонсон.

Однако выход без сделки грозит крайне неприятными последствиями для британцев. Именно поэтому палата общин еще весной заблокировала вариант «жесткого» Brexit, так что не исключено, что намерения Джонсона также будут пресечены.

Если новый премьер-министр не сможет найти приемлемое решение, то это может привести к досрочным парламентским выборам. Неспособность разрешить кризис и вывести страну из ЕС сильно пошатнула рейтинги Консервативной партии, так что на плечах Джонсона лежит не только Brexit. Сам же политик прекрасно осознает стоящие перед ним задачи.