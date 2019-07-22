СМИ: Борис Джонсон хочет уволить Джереми Ханта

Борис Джонсон , лидер предвыборной гонки за кресло премьер-министра Великобритании , в случае его избрания планирует отправить нынешнего главу МИДа Джереми Ханта в отставку.

Джонсон до сих пор не простил Ханту оскорбления — тот назвал его трусом, когда экс-глава МИДа отказался принимать участие в теледебатах, ссылается на союзников Джонсона The Sun.