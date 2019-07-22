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СМИ: Борис Джонсон хочет уволить Джереми Ханта 

News.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com
Борис Джонсон, лидер предвыборной гонки за кресло премьер-министра Великобритании, в случае его избрания планирует отправить нынешнего главу МИДа Джереми Ханта в отставку.
Джонсон до сих пор не простил Ханту оскорбления — тот назвал его трусом, когда экс-глава МИДа отказался принимать участие в теледебатах, ссылается на союзников Джонсона The Sun.
Как уже сообщал News.ru, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подтвердил своё решение покинуть пост руководителя ведомства до официальной смены премьера страны. Чиновник сложит с себя полномочия, если кабмин возглавит бывший мэр Лондона Борис Джонсон.
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Европа , В мире , Борис Джонсон , Филип Хаммонд , МИД , Великобритания
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