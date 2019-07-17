В Германии оценили отставку Меркель из-за приступов

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за приступов дрожи. Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил руководитель канцелярии канцлера Хельге Браун.

Он отметил, что Меркель хорошо себя чувствует и намерена оставаться на своем посту до истечения срока полномочий в 2021 году.

По словам Брауна, перед канцлером стоят важные задачи, поэтому она должна довести свой срок на посту до конца.