В Германии оценили отставку Меркель из-за приступов 

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за приступов дрожи. Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил руководитель канцелярии канцлера Хельге Браун.
Он отметил, что Меркель хорошо себя чувствует и намерена оставаться на своем посту до истечения срока полномочий в 2021 году.
По словам Брауна, перед канцлером стоят важные задачи, поэтому она должна довести свой срок на посту до конца.
В июне-июле Ангела трижды перенесла приступы сильного тремора на публике. Первый приступ случился 18 июня во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием. Затем приступы повторились еще дважды: 27 июня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и 10 июля на переговорах с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.