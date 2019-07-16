Вице-премьер Италии: украинцы готовили на меня покушение

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини рассказал о подготовке покушения на него группой украинских неонацистов.

«Я получил одну из многочисленных угроз для жизни, какие мне поступают ежедневно. Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение», — сказал Сальвини в эфире телеканала Rai, его слова приводят «Известия».

По словам вице-премьера, правоохранительные органы вышли на ультраправую организацию, у которой был изъят целый боевой арсенал, в том числе ракета «воздух-воздух».

«Я не думаю, что сделал что-то плохое украинцам, я не знаком ни с какими неонацистами и рад, что помог раскрыть боевой арсенал», — отметил Сальвини.

Об обнаружении арсенала с оружием сообщалось 15 июля. По информации «Известий», рейды полиции проходили в Турине, Милане, Павии, Форли, Варезе, Новаре. Найденное оружие связано с деятельностью экстремистов, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.