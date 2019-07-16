Меркель снова сидя слушала гимн

Канцлер Германии Ангела Меркель снова вопреки протоколу слушала национальный гимн сидя. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло во время ее встречи с молдавским премьер-министром Майей Санду.

Уточняется, что в ходе протокольного слушания они обе слушали гимны сидя.

Причем изменение протокола — когда главы правительств сидят во время исполнения гимнов — проходит уже во второй раз.

Причиной этого является пошатнувшееся здоровье Меркель и возможная угроза нового приступа дрожи, который канцлер испытывала уже несколько раз во время официальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Меркель в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен сидя прослушала гимны двух стран.