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Меркель снова сидя слушала гимн 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель снова вопреки протоколу слушала национальный гимн сидя. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, это произошло во время ее встречи с молдавским премьер-министром Майей Санду.
Уточняется, что в ходе протокольного слушания они обе слушали гимны сидя.
Причем изменение протокола — когда главы правительств сидят во время исполнения гимнов — проходит уже во второй раз.
Причиной этого является пошатнувшееся здоровье Меркель и возможная угроза нового приступа дрожи, который канцлер испытывала уже несколько раз во время официальных мероприятий.
Ранее сообщалось, что Меркель в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен сидя прослушала гимны двух стран.
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Европа , В мире , Ангела Меркель , Германия
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