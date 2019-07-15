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Сделку по С-400 связали с переворотом в Турции 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Murad Sezer / Reuters
Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 и отказ от американских истребителей пятого поколения F-35 связан с попыткой военного переворота в стране, уверен обозреватель немецкого издания FAZ Томас Гучкер.
Сделка по С-400: Эрдоган захотел большего
Как пишет «Лента.ру», Гучкер связывает начало поставок российских комплексов в канун попытки военного переворота с желанием Анкары защититься в том числе и от американских высокотехничных самолетов. Во время попытки переворота в 2016 году истребители F-16 совершали налеты на президентский дворец и парламент.
Обозреватель считает, что покупка одновременно C-400 и F-35 позволила бы российским ЗРК научиться вычислять и отслеживать эти истребители.
Ранее Турция объясняла США, что покупка С-400 связана с серьезными воздушными и ракетными угрозами, однако Вашингтон отказался поставлять F-35 после того, как поставки С-400 начались, и пообещал наказать Турцию новыми санкциями.
Комментарии16
Европа , В мире , Lenta.ru
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