Сделку по С-400 связали с переворотом в Турции

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 и отказ от американских истребителей пятого поколения F-35 связан с попыткой военного переворота в стране, уверен обозреватель немецкого издания FAZ Томас Гучкер.

Как пишет «Лента.ру», Гучкер связывает начало поставок российских комплексов в канун попытки военного переворота с желанием Анкары защититься в том числе и от американских высокотехничных самолетов. Во время попытки переворота в 2016 году истребители F-16 совершали налеты на президентский дворец и парламент.

Обозреватель считает, что покупка одновременно C-400 и F-35 позволила бы российским ЗРК научиться вычислять и отслеживать эти истребители.

Ранее Турция объясняла США, что покупка С-400 связана с серьезными воздушными и ракетными угрозами, однако Вашингтон отказался поставлять F-35 после того, как поставки С-400 начались, и пообещал наказать Турцию новыми санкциями.