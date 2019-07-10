Российские врачи предположили, что у Меркель проказа

Канцлер Германии Ангела Меркель трижды перенесла приступы необъяснимой дрожи, которые произошли в разные дни. Российские врачи высказали свои мнения по поводу состояния здоровья немецкого политика. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалисты предположили, что дрожь у Меркель может проявляться в результате болезни Паркинсона. Однако данную теорию опроверг врач-диагност клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Павел Ткачук.

«Подобные судорожные припадки, такие как были у Меркель, могут быть по разным причинам — в том числе из -за алкоголя или поражения головного мозга: включая, например, нейросифилис. Ну насчет наличия у Меркель запоев и болезни, от которой по конспирологической версии, умер Ленин, позволим себе засомневаться», — сказал медик.

Также специалисты исключили диабет, поскольку он не относится к непосредственным причинам возникновения тремора. Врач-психиатр Виктория Читлова исключила также версию о том, что приступы могли появиться из-за приема антидепрессантов или психотропных препаратов при депрессии.

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев предположил, что приступы дрожи могли начаться из-за опухоли мозга или проказы.

«Ясно, что у Меркель серьезные проблемы со здоровьем, которые уже не удается скрывать. Это может быть все, что угодно, включая, например, опухоль мозга. А может быть и проявлением проказы. Не спешите смеяться: такой диагноз под вопросом ставили экс-президенту Украины Ющенко и его окружению. Передается проказа через объятия (если точнее, через выделения из носа и рта, во время тесных и частых контактов с людьми, не проходящими лечение). Контактировала с Ющенко и Меркель. И, внимание: главной особенностью проказы является не очень ясные поражения нервной системы», — объяснил профессор.

Павел Воробьев отметил, что на данный момент специалисты могут лишь предполагать, почему у Меркель появляются приступы дрожи.