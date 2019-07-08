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Хорватия подала заявку на вступление в еврозону
Деловая газета «Взгляд»
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ещё 5
41 минуту назад
Фото:
depositphotos.com
Комментарии
1
Председатель Еврогруппы
Марио Сентено
заявил, что
Хорватия
подала заявку на вступление в зону евро.
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ
Об этом сообщает ТАСС.
Хорватия уже пыталась вступить в еврозону, однако ЕК заявляла, что страна не готова к введению евро.
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