Еще одна страна захотела в еврозону

Хорватия начала официальную процедуру вступления в зону евро, передает ТАСС со ссылкой на председателя Еврогруппы Мариу Сентену.

«Мы обсудили сегодня официальное письмо Хорватии о намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу», — сообщил Сентену.

Он назвал это первым шагом на пути вступления Хорватии в еврозону.

Сентену назвал еврозону «привлекательным проектом» и выразил уверенность, что она продолжит расширяться в дальнейшем.