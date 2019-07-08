Еще одна страна захотела в еврозону 

Хорватия начала официальную процедуру вступления в зону евро, передает ТАСС со ссылкой на председателя Еврогруппы Мариу Сентену.
«Мы обсудили сегодня официальное письмо Хорватии о намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу», — сообщил Сентену.
Он назвал это первым шагом на пути вступления Хорватии в еврозону.
Сентену назвал еврозону «привлекательным проектом» и выразил уверенность, что она продолжит расширяться в дальнейшем.
На данный момент в зону евро входят 19 государств. Для присоединения к сообществу страна-кандидат должна в течение двух лет являться членом ERM 2 и Европейского банковского союза, а ее экономические показатели должны соответствовать определенным критериям. Так, максимальный дефицит бюджета страны не должен превышать 3% ВНП; размер госдолга — 60% ВВП; инфляция не должны быть более чем на 1,5% выше, чем средний уровень инфляции в трех странах ЕС с самыми низкими ее показателями.