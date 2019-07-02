Насильник-мигрант просит снисхождения. Он не знал, что нельзя насиловать

Германии одновременно проходят два судебных процесса по резонансным делам, в которых обвиняемыми выступают мигранты из Азии. Несмотря на громкость самих преступлений, национальная пресса освещает их довольно вяло. Видимо, проявляя ту самую политкорректность, что и во время знаменитого скандала с массовыми домогательствами 2016 года в Кельне

Один из процессов — об убийстве 57-летнего миллионера Махаэля Рихера из городка Хорб-ам-Неккар (земля Баден-Вюртемберг, Юго-Западная Германия). Осенью прошлого года по подозрению в этом преступлении задержали выходца из Сирии Мохаммеда Омрана Альбакра, которого до этого немецкая пресса приводила в качестве "примера удавшейся интеграции". Следствие установило, что 27-летний сириец, которого Рихер приютил у себя в доме, позарился на сейф благодетеля с 250 тысячами евро. Мечтая купить "Феррари" и дом, Альбакр, по версии следователей, подговорил другого беженца (из Палестины ) ограбить бизнесмена. Собственно, в ходе ограбления и произошло убийство.

Учитывая особые обстоятельства, это дело вызвало поначалу всплеск интереса, но потом, как это часто бывает в Германии с процессами над мигрантами, ушло в тень. И может быть, сейчас никто не обратил бы особого внимания на него, если бы не внезапно возникшая "еврейская" тема, раскрученная израильской прессой.

В ходе судебных слушаний один из свидетелей показал, что Альбакр убедил подельника пойти на ограбление, поскольку его немецкий спонсор — еврей. "Именно евреи разрушили мою страну" — таков был ответ палестинца, если верить свидетелю. Дело вовсе не в том, что Рихер евреем не был. Но то, что одним из мотивов ограбления, переросшего в убийство, стал антисемитизм, моментально вызвало бурный отклик различных еврейских организаций и израильской прессы. Это дает основания предположить, что разбирательство не будет спущено на тормозах.

Второй процесс связан с групповым изнасилованием 18-летней девушки во Фрайбурге (та же земля Баден-Вюртемберг), которое привело осенью прошлого года к политическим акциям протеста. В ночь на 14 октября девушку на дискотеке угостили напитком, куда, предположительно, было добавлено наркотическое вещество, после чего ее в течение двух с половиной часов насиловала группа лиц. Главный подозреваемый — сирийский курд, ранее обвинявшийся в преступлениях сексуального характера. Всего были задержаны семь сирийцев и один гражданин Германии. Сейчас в деле также фигурируют выходцы из Алжира и Ирака.

Начавшиеся судебные слушания продемонстрировали, что обвиняемые не выражают признаков раскаяния или сожаления. Один из них агрессивно набрасывался на прессу и кричал: "Те, кто меня фотографируют, отправятся в ад!"

В то же время немецкая полиция сообщила о серии изнасилований немецких девушек в Дюссельдорфе. Происхождение задержанных насильников — Турция, Марокко, Ливан и Палестина.

В подобных случаях публику нередко поражает то, что виновные в сексуальных преступлениях мигранты не раз задерживались, подозревались, а порой даже были осуждены за подобные же правонарушения. Но правоохранительная и судебная система Германии оставляла этих людей в стране и на воле.

Это касается не только Германии, но и ряда других стран Европы с мягкой миграционной политикой. К примеру, в Нидерландах на днях все вздохнули с облегчением, когда после трех недель охоты поймали подозреваемого в жестоком изнасиловании 23-летней жительницы города Хорн (Северная Голландия). Однако вскоре облегчение сменилось шоком. Газета De Telegraaf сообщила, что задержанный — 29-летний Мурад Тати, в июле 2014 года уже осужденный за изнасилование 16-летней девочки. Несмотря на возраст жертвы, на то, что обвиняемый был также замешан в незаконной торговле наркотиками и при задержании оказал сопротивление полиции, его приговорили всего к 27 месяцам заключения, после чего он вышел и взялся за старое. "Привет, голландская система правосудия! Ты получила теплые приветствия и очень большой средний палец от Мурада Т. ", — едко, но справедливо прокомментировал ситуацию сатирический сайт GeenStijl.

Эту же тему живо обсуждают и в Швеции, еще одном чемпионе толерантности. Сейчас, к примеру, там проходит процесс над 17-летним (во всяком случае, он утверждает, что ему семнадцать) мигрантом, чье имя не называется. Он обвиняется в изнасиловании девочки "гораздо младше его". При этом обвиняемый заявил судье: "Я не знал, что это считается преступлением в Швеции, потому что мне никто об этом не сказал". Адвокаты просят о снисхождении, учитывая юный возраст парня и его хорошие оценки в школе. Арест, по словам защиты, помешает его учебе.

Шведское правительство инвестировало миллионы крон в развитие образовательного сайта Youmo, посвященного обучению мигрантов сексу со шведками. Правда, недавний анализ выявил, что большинство заходов на этот сайт совершается из Ирана, Египта, Саудовской Аравии, а не из Швеции. То есть деньги шведских налогоплательщиков расходуются на что угодно, только не на предотвращение насилия в стране.