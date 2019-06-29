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Меркель рассказала о состоянии здоровья 

Lenta.ru + ещё 38 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи, случившиеся во время официальных мероприятий. Об этом она рассказала в полях саммита G20 в японской Осаке, передает Bild.
По словам Меркель, в настоящий момент нет повода для беспокойства. «Уверена, как это произошло, так и пройдет», — сказала она в кулуарах саммита.
Ранее, 27 июня, Ангелу Меркель проняла сильная дрожь во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ей поднесли стакан воды, но она отказалась и продолжила дрожать.
Аналогичный случай произошел 18 июня. Канцлеру Германии стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Лидеры двух стран стояли на красной дорожке в ожидании гимнов. В какой-то момент канцлера начало необъяснимо трясти. Она попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук. Позже Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.
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Европа , В мире , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Bild , Германия , Осака
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