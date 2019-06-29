Меркель рассказала о состоянии здоровья

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи, случившиеся во время официальных мероприятий. Об этом она рассказала в полях саммита G20 в японской Осаке , передает Bild.

По словам Меркель, в настоящий момент нет повода для беспокойства. «Уверена, как это произошло, так и пройдет», — сказала она в кулуарах саммита.

Ранее, 27 июня, Ангелу Меркель проняла сильная дрожь во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером . Ей поднесли стакан воды, но она отказалась и продолжила дрожать.