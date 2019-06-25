Зачем России возвращаться в ПАСЕ

Одним из первых на произошедшее отреагировал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Он завил, что несмотря ни на что, Киев намерен продолжить «битву» за санкции против России в Парламентской ассамблее. МИД Украины , в свою очередь, назвал резолюцию уступкой России. Чуть позже о ситуации высказался и бывший украинский лидер Пётр Порошенко . Он назвал приглашение российской делегации в ПАСЕ первым серьёзным дипломатическим ударом по Украине за последние пять лет и мощным вызовом стране. Экс-президент также отметил, что собирается использовать все свои внешнеполитические связи, чтобы не допустить распространения «вируса всепрощения России по аннексии Крыма и оккупации Донбасса». Действующий же глава Украины Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что ПАСЕ даёт российской делегации возможность вернуть свои полномочия.

Что касается Москвы , то в Кремле к принятию резолюции отнеслись позитивно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь идёт о победе здравого смысла, так как «ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации». Депутат Госдумы Леонид Слуцкий , в свою очередь, опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ в ПАСЕ:

Нас сюда позвали не из-за денег. Просто политистеблишмент европейских стран созрел для понимания того, что без России никуда.

Зачем обеим сторонам нужно возвращение России

Вопрос здесь стоит очень простой и банальный — вопрос денежных средств. Россия — один из основных спонсоров бюджета ПАСЕ. Тот факт, что РФ перестала платить взносы, нанес существенный ущерб бюрократической работе внутри организации. И уже с 2018 года начали звучать очень чёткие голоса в пользу возвращения России.

По его словам, этот шаг не говорит о смягчении санкционной риторики Евросоюза , и никакие факты в пользу этого не свидетельствуют. Более того, соответствующее решение ПАСЕ было ожидаемым — организация уже около года намекала на то, что все достаточно быстро закончится именно таким образом. Политолог отметил, что произошедшее нельзя назвать сенсацией и, к сожалению, нельзя рассматривать как знак того, что со стороны Евросоюза будут приняты более серьёзные шаги.

Сюжетная линия Россия — ПАСЕ и сюжетная линия санкций идут отдельно. Американцы в это дело также не ввязывались так как они понимают, что какие-либо изменения не приведут к пересмотру санкционного режима. Если говорить о том, зачем это России — то почему бы и нет? Российское руководство не часто действует при помощи рациональных факторов. Оно особо и не давило на ПАСЕ — просто перестало платить деньги, и она сама отреагировала, — пояснил News.ru Павел Салин.

Политический аналитик, в прошлом член ПАСЕ Александр Фоменко в разговоре с с News.ru. подчеркнул, что Россия не проявляла особого желания вернуться в организацию, однако подала заявку на подтверждение своих полномочий не только из-за того, что её пригласили, но и потому что она вынесет из этого пользу для себя.

Александр Фоменко, бывший участник ПАСЕ:

Хотите — мы вернёмся, мы не против международных форматов, не хотите — не вернёмся. У России в этом плане позиция очень сильная. Что касается пользы для нас — для любого даже «большого мальчика», если он, конечно, не провёл детство в подворотне, важно общаться с миром вежливо. Зачем нам «ощетиниваться» по отношению к Европе как ёж, на которого напали? Это всё-таки наш континент, мы — главная Европейская держава и Европа — наш дом. Если соседи, некое «товарищество собственников жилья» время от времени собираются на заседания для обсуждения проблем, то почему бы и нам в этом не поучаствовать? Ну кто в нашем «ТСЖ» будет любить тех, кто демонстративно не ходит на заседания и при этом очевидно неплохо живёт, чем вызывает только раздражение. «Большие мальчики» должны общаться с «маленькими» и быть вежливыми со всеми.

При этом он отметил, что ведущие члены ПАСЕ уже давно поняли, что без присутствия России организация потихоньку «утрачивается». По словам политического аналитика, Парламентской ассамблее Совета Европы не хватает взносов, которые оплачивают Нидерланды, Франция и Германия. Однако, как отметил Фоменко, это не стало основной причиной принятия резолюции.

Основная причина — понимание того, что санкции в отношении «больших мальчиков», кем является Россия, не работают. И не работают также санкции в рамках ПАСЕ, — пояснил Фоменко.

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма и событий на Украине была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, однако тогда санкции лишь ужесточались. В знак протеста Россия решила прекратить участие в заседаниях ПАСЕ. В последние два года Москва также не платит свой взнос в казну Совета Европы.