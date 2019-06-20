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Борьбу за пост Мэй продолжат два кандидата 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Reuters
Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон и нынешний руководитель британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант вышли в финал гонки за пост премьера страны. Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, таковы итоги голосования консерваторов в парламенте.
Уточняется, что теперь окончательное решение примут рядовые члены партии.
Ожидается, что выборы завершатся во второй половине июля. Однако не исключается ситуация, что Хант, уступающий по популярности Джонсону, снимет свою кандидатуру в пользу конкурента.
До тех пор пост премьера Британии занимает Тереза Мэй, которая сложила с себя полномочия 7 июня.
Ранее сообщалось, что сократилось число претендентов на пост Мэй.
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Европа , В мире , Борис Джонсон , Джереми Хант , Тереза Мэй , МИД
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