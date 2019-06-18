ЕС отложил начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией

Вопрос о начале переговоров, который был перенесен с прошлого года, рассматривался во вторник министрами на заседании Совета по общим вопросам.

"Сегодня были подтверждены европейские перспективы Западных Балкан, в заключениях отмечено, что ЕС считает стратегически важной интеграцию региона", — сказал Хан журналистам.

При этом он отметил, что "меньшинство стран не смогло поддержать решение о начале переговоров сегодня". По его словам, к вопросу о "пакете расширения" Совет вернется в октябре.

Ранее сообщалось, что Франция и Нидерланды заняли скептическую позицию в отношении начала переговоров с Северной Македонией и Албанией.