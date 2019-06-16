Отношение британцев к Борису Джонсону показал опрос

Жители Британии считают бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона самым сильным кандидатом на пост главы Консервативной партии , а также премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опросов.

Согласно опросу, 47% британцев полагают, что Джонсону удастся победить лейбористов , а также Партию Brexit на предстоящих парламентских выборах.

В то же время, 2% респондентов не согласились с этим мнением. При этом успех Консервативной партии под руководством главы МИДа Джереми Ханта оценивают лишь 15%.

Также 30% жителей страны посчитали, что Джонсон обладает наилучшими шансами осуществить Brexit и одержать победу на выборах в парламент. При этом другие кандидаты по этому вопросу получили поддержку лишь 7% опрошенных.

Лидер Консервативной партии и премьер-министр станет известен в конце июля.

Ранее Борис Джонсон признался в употреблении кокаина.