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Отношение британцев к Борису Джонсону показал опрос 

Газета.Ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: Henry Nicholls/Reuters
Жители Британии считают бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона самым сильным кандидатом на пост главы Консервативной партии, а также премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опросов.
Согласно опросу, 47% британцев полагают, что Джонсону удастся победить лейбористов, а также Партию Brexit на предстоящих парламентских выборах.
В то же время, 2% респондентов не согласились с этим мнением. При этом успех Консервативной партии под руководством главы МИДа Джереми Ханта оценивают лишь 15%.
Также 30% жителей страны посчитали, что Джонсон обладает наилучшими шансами осуществить Brexit и одержать победу на выборах в парламент. При этом другие кандидаты по этому вопросу получили поддержку лишь 7% опрошенных.
Лидер Консервативной партии и премьер-министр станет известен в конце июля.
Ранее Борис Джонсон признался в употреблении кокаина.
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Европа , В мире , Борис Джонсон , МИД , Лейбористская партия , Консервативная партия
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