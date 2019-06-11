Французская компания представила игру про Лондон после Brexit

ТАСС, 11 июня. Крупнейшая французская компания по производству видеоигр Ubisoft в рамках выставки индустрии компьютерных игр E3 2019 в Лос-Анджелесе представила игру под названием «Watch Dogs Legion», действие которой происходит в Лондоне после выхода Великобритании из Европейского союза . Об этом сообщило агентство France Presse.

Компания планирует выпустить игру в марте 2020 года. Пользователи смогут примерить на себя роль главного героя — хакера, способного взламывать любые информационные системы.

Действие разворачивается в футуристическом Лондоне, где искусственный интеллект разрушает экономику, а фунт стерлингов заменили криптовалюты. По сюжету, экстремистские группировки контролируют государственные учреждения в британской столице, которая находится под постоянным наблюдением беспилотников.

"Вам предстоит создать движение сопротивления тоталитарному режиму", — объяснил цель игры Александр Паризо, представитель канадского отделения Ubisoft, добавив, что разработчики хотели создать историю, отражающую черты современного мира.

По словам креативного директора компании Клинта Хокинга, игра демонстрирует Соединенное Королевство в наступивший после Brexit поворотный момент, когда ее граждане собираются освобождать столицу от экстремизма.

"История показывает, что происходящее в Лондоне часто является отражением нашего будущего", — добавил Хокинг.

Brexit

В реальности Великобритания пока остается членом Евросоюза. Страна должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами.

В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, а затем — на 31 октября.