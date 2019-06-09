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Евросоюз признал новое правительство Молдавии 

Газета.Ru + ещё 20 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Европейский союз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду, сообщает Sputnik.
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Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
"Европейский Союз готов работать с демократическим и законным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основополагающим принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это, в первую очередь, то, чего люди ожидают и заслуживают", — говорится в заявлении.
В то же время ЕС призывает политические партии и население страны к спокойствию и сдержанности.
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Европа , В мире , Федерика Могерини , Йоханнес Хан , ЕС , ИА Sputnik , Молдова
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