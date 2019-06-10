Эксперты назвали «уникальной» ситуацию с двоевластием в Молдавии

Кризис в Молдавии назревал давно: на выборах в феврале ни одна из партий не смогла набрать большинства, а силы, с которыми нужно было вступать в коалицию, были слишком разнонаправленными. При этом Партии социалистов и прозападному блоку ACUM удалось прийти к соглашению и сформировать правительство. Несмотря на это, конституционный суд страны отстранил президента Игоря Додона и назначил врио главы государства Павла Филипа . Чем закончится двоевластие в Молдавии, разбиралась «Газета.Ru».

9 июня в Молдавии разразился политический кризис: конституционный суд страны решил отстранить от власти президента Игоря Додона и назначил исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа. Он практически сразу подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов 6 сентября.

Парламентские выборы прошли в Молдавии еще 24 февраля. На них победу с незначительным преимуществом одержала Партия социалистов (ПСРМ) — они получили 35 мест в парламенте. На втором месте как раз оказалась Демократическая партия Молдавии (ДПМ) — 30 мест. Блоку либеральных правых партий ACUM («Сейчас») досталось 26 мест.

На протяжении почти трех месяцев этим политическим силам не удавалось договориться о формировании коалиции. Основным противоречием стали внешнеполитические взгляды и внутренние проблемы, связанные с коррупцией, которая развилась в период нахождения у власти ДПМ. Социалисты выступают за более тесные контакты с Россией , в то время как ACUM больше ориентированы на Запад.

Что произошло

Тем не менее, 8 июня, буквально в последние дни, отведенные законом на формирование правительства, ПСРМ и ACUM сумели достигнуть достаточно хрупкого компромисса и заключили коалиционное соглашение, чтобы избежать политического кризиса. В результате кресло премьера досталось сопредседателю ACUM Майе Санду, а должность спикера парламента отошло социалистке Зинаиде Гречаный.

Уже 9 июня конституционный суд страны, фактически контролируемый ДПМ, заявил о провале коалиционных переговоров и отстранил от власти Додона. Парламент в ответ объявил Молдавию «захваченным государством», разъедаемым коррупцией.

В результате в Молдавии фактически сформировалось двоевластие — в стране два президента и два премьер-министра.

Надо отметить, что коалиция ПСРМ — ACUM стала компромиссным вариантом, поскольку устраивала и Россию, и Запад. В руководстве ЕС уже заявили, что поддерживает легитимно сформированное правительство под руководством Майи Санду.

«Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу [8 июня] парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократически избранным легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана (цитата по РИА «Новости»).

Внешняя поддержка в данной кризисной ситуации важна, поскольку может способствовать урегулированию ситуации как можно скорее. Интересен и аспект, что ПСРМ и ACUM — достаточно разные политические силы, и доверия между политиками, представляющими эти партии, не очень много, но в данной ситуации они объединились и намерены продолжать совместную работу против ДПМ, которая отказывается передавать власть в рамках демократического процесса.

Ситуация пока что не привела к масштабным выступлениям и остается в довольно спокойных рамках. Тем не менее, полиция заявила, что не поддерживает новое правительство страны.

«Мой министр — [глава МВД в правительстве Павла Филипа Александр] Жиздан», — заявил в воскресенье, 9 июня, глава Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь.

Стороны обвиняют друг друга в «узурпации власти» и не собираются отступать. Санду на 10 июня запланировала заседание нового состава кабинета министров, а Гречаный собирает депутатов на парламентское заседание.

ДПМ вывела свои сторонников на улицы и провела митинг на главной площади Кишинева. Организаторы заявляли, что на акцию придут до 50 тыс. человек, но в итоге их оказалось существенно меньше. Додона со сцены обвини в предательстве интересов страны. После непродолжительного митинга колонны сторонников демократов двинулись к зданию администрации президента , развесили там плакаты оскорбительного содержания в адрес президента, забросили через забор несколько живых индюков, и разошлись.

Правда, часть участников акции, по свидетельству молдавских СМИ направились к палаточным городкам в центре Кишинева. Однако акции утихли.

Социалисты и ACUM пока воздерживаются от акций, однако в ПСРМ заявили, что могут призвать граждан к мирному протесту, а также уточнили, что могут сделать это уже в ближайшее время.

Будет ли силовой захват власти

Происходящее в Молдавии, которая граничит с Украиной и членом ЕС Румынией — беспрецедентное событие для постсоветского пространства:

если ранее, во время различного рода «революций» Запад и Россия оказывались по разные стороны баррикад, то в данный момент они преследуют общие цели.

Главная из задач — отстранить от власти проигравшее на выборах руководство ДПМ, которое де-факто находится под влиянием Владимира Плахотнюка (против него в России заведено уголовное дело по факту незаконного вывода из РФ 37 млрд руб.). Интересно то, что обвинения в его адрес есть не только у Москвы, на Западе считают, что его действия привели к разрушению демократического процесса в стране.

При этом очевидно, что Молдавия в такой ситуации «долго не выдержит», считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Это может привести к вялотекущим или даже не к вялотекущим гражданским конфликтам. Поэтому, на мой взгляд, все должно быть решено достаточно быстро — это понимают и молдавские политики, и те, кого в Молдове называют партнерами по развитию», — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Примечателен и тот факт, что термин «захваченное государство», которое сегодня применили голосами 61 депутата молдавского парламента, отсылает к известной статье о ситуации в этой же стране, написанной генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом в 2015 году. В ней он резко раскритиковал руководство Молдавии за невозможность справиться с коррупцией и напомнил, что первопричиной кризиса на Украине стали действия местных властей.

Ягланд тогда же отметил, что средства в размере 1 млрд евро, выделенные Молдавии Евросоюзом для проведение реформ, попросту были украдены из молдавских банков.

В той статье генсек Совета Европы призывал вернуть «захваченное государство» его гражданам.

В ЕС не скрывали, что были озабочены проблемами Молдавии, которая в 2016 году заключила соглашение об ассоциации с ЕС.

Одна из проблем — коррупция, в которой многие обвиняют ДПМ.

«Нефтяной и банковский магнат Владимир Плахотнюк контролирует вторую по величине политическую силу страны и создал альянсы с другими партиями для консолидации власти.

Хотя Плахотнюк осуществляет полный контроль над парламентом, правоохранительными органами и судами, он не заинтересован в том, чтобы баллотироваться. Его прозвище в Молдавии — «кукловод», а прошедшие в прошлом месяце выборы только усилили его влияние на страну», — писал о Плахотнюке в The Washington Post знающий его экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Несмотря на то что нынешний президент Додон считается пророссийским, в ЕС готовы закрыть на это глаза. Коалиция социалистов и правых центристов из партии ACUM выглядят для европейцев меньшим злом. Очевидно, эту мысль разделяют и в Вашингтоне, учитывая, что резолюцию о «захвате государства» парламентарии подписали в присутствии посла США в Молдавии Дерека Хогана.

«Сложилась уникальная ситуация, этот тот случай, когда сошлись интересы, когда и проевропейские либералы, и «пророссийские» социалисты объединились с целью свержения Плахотнюка», — говорит «Газете.Ru» глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, который считает, что первоочередной задачей для новых властей будет убрать людей олигарха из органов власти в том числе конституционного суда.

Поддержка Брюсселя, Москвы и Вашингтона — сильный козырь для нового правительства Молдавии, которое получает мандат для проведения экономических реформ.

ДПМ — даже несмотря на поддержку конституционного суда — вряд ли смогут добиться перелома ситуации в свою сторону. Страна сильно зависит от внешних игроков, и их позицию противники Додона не могут не учитывать, что не позволит им пойти на радикальный сценарий захвата власти.

Сам же Додон дал понять, что такие опасения у него есть. По его словам, те, кто находились у власти в последние годы, не хотят уступать. Глава государства заметил, что есть несколько вариантов развития событий, в том числе и мобилизация граждан.

«Я знаю, что некоторым «башню снесло» и не исключаю, что они готовы пойти на любой сценарий, но, поверьте, мы к этому готовы», — заявил Додон.

При этом, как отмечает новый глава правительства Санду, коалиционному правительству, сформированному из либералов и социалистов, будет трудно находить компромиссы по разным вопросам. В интервью журналистам она сказала, что не может предположить, сколько просуществует альянс.

В случае стабилизации ситуации и в Москве, и в Вашингтоне, и Брюсселе будут пристально наблюдать за происходящим в Молдавии. Главным будет то, насколько новое руководство отошло от прежней практики и намерено бороться с коррупцией.

Фактор Плахотнюка тоже нельзя сбрасывать со счетов: бизнесмен достаточно силен, имеет большой вес в республике, и использование против него силовых методов только сплотит вокруг него сторонников. Не исключено, что олигарх может иметь компромат на своих противников. Сам он заявил, что вел на протяжении трех месяцев переговоры с Додоном о формировании коалиции с ДПМ. Однако, как он отметил, неприемлемым были якобы сделанные социалистами заявления о «федерализации» страны. Он отметил, что отказался подписывать документ о коалиции, так как его бы назвали «предателем». Действия своих оппонентов олигарх назвал «госпереворотом».