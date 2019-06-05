Мэй ошиблась с датой высадки в Нормандии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по ошибке опубликовала на официальной странице в Twitter пост с неправильной датой высадки союзников в Нормандии . Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что в опубликованном 5 июня тексте было написано: «Сегодня исполняется 75 лет со "дня Д" [высадка в Нормандии — прим. „Ленты.ру“]. Это стало началом конца Второй мировой войны». Пост был быстро удален, а представитель Мэй назвал произошедшее «человеческой ошибкой».

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии, 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.