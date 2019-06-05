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Мэй ошиблась с датой высадки в Нормандии 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по ошибке опубликовала на официальной странице в Twitter пост с неправильной датой высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает The Independent.
Сообщается, что в опубликованном 5 июня тексте было написано: «Сегодня исполняется 75 лет со "дня Д" [высадка в Нормандии — прим. „Ленты.ру“]. Это стало началом конца Второй мировой войны». Пост был быстро удален, а представитель Мэй назвал произошедшее «человеческой ошибкой».
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии, 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал Терезе Мэй торговую сделку, которую они обсудят на встрече перед совместной пресс-конференцией.
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Европа , В мире , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Lenta.ru , Нормандия , Великобритания
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